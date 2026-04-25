Хто насправді виробляє ковбасу "Своя лінія" з "АТБ"

Продукцію для власних торгових марок мережевих магазинів можуть виробляти різні підприємства

Власна торгова марка мережі супермаркетів "АТБ" "Своя лінія" пропонує широкий асортимент продуктів за доступними цінами. Зокрема можна купити бюджетні ковбаси українських виробників, які не завжди отримують високу оцінку споживачів.

Під торговою маркою продають ковбаси різних виробників. Наприклад, виробником продукції "М'ясна лавка" цієї ТМ є м'ясна фабрика "Фаворит плюс", яка розташована у смт. Слобожанське Дніпропетровської області. Вона також виробляє м'ясну продукцію "АТБ" ТМ "Добров" та ТМ "Ковбасний ряд".

Також один із виробників, який виготовляє м'ясні вироби під брендом "Своя лінія" (зокрема, дитячу ковбасу) є ТзОВ "Ходорівський м'ясокомбінат". Він знаходиться у місті Ходорів Жидачівського району Львівської області.

Варто зазначити, що під власними торговими марками, зокрема й "Своя лінія", "АТБ" може продавати продукцію різних виробників, які виробляють її для мережі. За концепцією, "Своя лінія" пропонує товари високої якості за помірними цінами. Однак відгуки на найдешевшу ковбасу цього бренду не найкращі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де та коли зʼявились перші супермаркети мережі "АТБ". Тоді магазини мали інші назви.