Это Божественное предупреждение: каким было предвестие катастрофы в Чернобыле незадолго до трагедии

26 апреля 1986 года мир потрясла Чернобыльская катастрофа, но мало кто знает об удивительном явлении, предшествовавшем трагедии

В истории Чернобыльской катастрофы, которое мировое сообщество вспоминает сегодня, особую значимость приобретают свидетельства о необычных явлениях, предшествовавших этой трагедии планетарного масштаба. Одно из таких удивительных событий — явление образа Пресвятой Богородицы над городом Чернобылем незадолго до аварии.

Местные жители рассказывали, что после аварии некоторые пожилые люди отказались покидать свои дома именно потому, что воспринимали Этот знак как защиту. Такие "самоселы" продолжали посещать местную церковь даже в самые трудные времена.

Небесное знамение

По свидетельствам очевидцев, которые собрал и описал архимандрит Сергий (Якушин), настоятель Чернобыльского Свято-Ильинского храма, в книге "Тератургима, или Чудеса нового века", жители Чернобыля наблюдали поразительное явление в вечернем небе: на облаке проявился отчетливый образ Божией Матери.

Согласно рассказам местных жителей, Богородица держала в руках пучки полыни — растения, которое по-украински называется "чернобыльник". В какой-то момент Она уронила эту полынь над городом, а затем совершила особое благословение храма пророка Илии — двумя руками, что является уникальным жестом, который могут использовать только архиереи или сама Богоматерь.

От предзнаменования к пониманию

Первоначально это явление было воспринято жителями как предвестие засухи и неурожая. Лишь после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года люди начали осознавать истинный смысл этого знамения — предупреждение о грядущей катастрофе. Символическое значение полыни-чернобыльника в руках Богородицы обрело зловещую ясность.

Трава чернобыльника

"Полынная звезда" из Откровения

Примечательно, что в библейской книге Откровения (Апокалипсис) есть упоминание о "звезде полынь", падение которой делает воды горькими и приносит смерть многим людям. После аварии многие верующие связали это пророчество с чернобыльской катастрофой, отмечая символическое совпадение названия растения с названием места трагедии.

Откр. 8: 10, 11 — "Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки".

Свято-Ильинский храм — выстоявший среди бедствия

Особо примечательно, что Свято-Ильинский храм, над которым происходило явление, стал единственным действующим храмом в зоне отчуждения после катастрофы. Несмотря на высокий уровень радиации в округе, замеры внутри храма показывают значительно более низкие значения. Этот феномен многие верующие считают проявлением Божьей милости и защиты.

Икона-память

В 2002 году в память об этом событии была создана особая икона, на которой изображено явление Пресвятой Богородицы над Чернобылем. Отличительной чертой этого образа стали капсулы с полынью, собранной в зоне отчуждения, прикрепленные по бокам иконы. Этот образ получил благословение митрополита и стал почитаемой святыней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о реалиях Чернобыльской зоны отчуждения. Еще в 1990-е годы в зоне отчуждения было научно-исследовательское сельское хозяйство.