Залейте это в лунку: копеечное средство спасет огурцы от увядания и обеспечит гору урожая

Всегда вянут огурцы, а в чем проблема — не знаете? Просто сделайте это при высадке рассады

Вы стараетесь, растите огурцы, но растения каждый год в один момент начинают увядать, желтеть и засыхать. Снова и снова остаетесь без урожая и не знаете, что делать? Причин может быть много: нарушение агротехники (жара, неправильный полив), инфекционные заболеваниями (корневые гнили, фузариоз) или вредители. Основные причины включают стресс от перепада температур, недостаток влаги, загущенные посадки, нехватку питания и болезни, закупоривающие сосуды растения.

При всем при этом иногда даже опытные агрономы не могут сразу определить причину, не говоря о дачниках, у которых просто нет времени и финансовой возможности сделать тот же анализ грунта.

Но! Есть способ изначально снизить риски заболеваний огурцов и гарантировать получение полноценного урожая. Хватит и на еду, и на квашение, и на раздачу благодарным родственникам. Причем без химии !

Вам просто нужна триходерма. Например, та, что содержится в препарате Биоконтроль Т34 или в любом другом аналогичном.

Стоит триходерма не так уж и дорого

Как использовать триходерму, например, в теплице. За несколько дней до высадки рассады обильно полейте грунт раствором триходермы, сделанным по инструкции к препарату, увлажняя верхние 10-15 см земли, то есть зону будущих корней. Для препарата Биоконтроль Т34 потребуется всего 1 грамм на 100 литров воды.

Если заранее в грунт была внесена органика, это было бы и вовсе отлично. Если такой возможности не было, к раствору триходермы добавляйте любое удобрение с гуматами и/или аминокислотами.

Важный момент: на момент внесения триходермы, грунт должен прогреться не менее чем до 16 градусов.

Кстати, перед использованием триходермы, следует замочить ее в небольшом количестве теплой отстоянной воды (20-25 градусов), чтобы споры проснулись и активизировались.

Саму рассаду огурцов перед высадкой или непосредственно во время высадки тоже следует пролить триходермой в аналогичной дозировке. Через 2-3 недели эта операция повторяется .

Для справки: триходерма — это грибок, который по своему действию сравнивают с антибиотиком и стимулятором для полезной микробиоты. Ускоряет разложение биоостатков, защищает от гнилей и "черной ножки", не вызывает у патогенов привыкания, совершенно безвредный для людей и животных.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой цветок будет отлично расти в тени — его можно посадить просто под деревом.