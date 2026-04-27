До +13, но с нюансом: прятать ли днепрянам зонтики на этой неделе

Вероятно, что осадки накроют город уже в эти выходные

В Днепре на этой неделе ожидается неустойчивая весенняя погода. Сначала синоптики обещают прохладу, впоследствии может немного потеплеть, но в конце возможны дожди.

Такие данные показывает прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, последние апрельские дни и начало мая принесут до +13 градусов днем и до +5 градусов ночью.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Начало периода будет прохладным: в понедельник, 27 апреля, синоптики прогнозируют до +9 °C днем и около +3 °C ночью, небо будет преимущественно облачным, но без существенных осадков.

Во вторник и среду температура может немного возрасти — до +11…+12 °C днем, с прохладными ночами до +2…+3 °C. Облачность сохранится, хотя местами возможны прояснения. Наиболее комфортным днем станет четверг, когда воздух прогреется до +12 °C, а солнечная погода создаст ощущение настоящей весны.

В Днепре ожидается постепенное потепление днем. Фото: gemini

Впрочем, уже с пятницы погодные условия могут измениться: ожидаются небольшие дожди, которые продержатся до конца недели. Температура будет оставаться стабильной — в пределах +11…+13 °C днем и +3…+5 °C ночью. Вероятность осадков в эти дни будет составлять до 25%.

Дождливая погода накроет Днепр на выходных. Фото: gemini

А что говорит прогноз Укргидрометцентра

В Днепре на этой неделе ожидается прохладная и преимущественно облачная погода с постепенными изменениями температуры, как спрогнозировали в Укргидрометцентре. Хотя здесь синоптики обещают больше осадков.

В начале периода днем будет около +9…+11 °C, ночью температура будет опускаться до +2…+4 °C. Преобладает переменная облачность с периодическими прояснениями. 27 апреля пройдут мелкие дожди.

В дальнейшем температура днем будет держаться в пределах +10…+12 °C, а ночью — +4…+6 °C. В четверг и в выходные возможны небольшие дожди. Теплее всего ожидается 3 мая.

Город окутают облака и периодические осадки. Фото: Укргидрометцентр

