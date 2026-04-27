В Киев возвращается весеннее тепло? Стало известно, когда в столице может "вжарить" до +19

Не прячьте зонтики в шкаф

Погода в Киеве в мае будет переменчивой. Луна начнется с прохлады, которая продолжалась в апреле, но будет постепенно возвращаться тепло.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, первые дни мая еще заставят киевлян держать зонтики наготове, однако уже с середины недели температура уверенно пойдет вверх.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

С 1 по 3 мая в столице пройдут под аккомпанемент небольших осадков. В этот период киевлянам не стоит рассчитывать на сильное потепление, ведь днем столбики термометров будут показывать +11…+13°C. Ночные показатели также будут довольно низкими — от +3 до +5°C, поэтому легкие куртки и зонтики останутся неотъемлемыми атрибутами гардероба.

Когда начнет подниматься температура воздуха

Ситуация начнет меняться уже с понедельника, 4 мая. Этот день станет точкой отсчета для настоящей весны, когда облака начнут рассеиваться, а воздух прогреется до +17°C. Несмотря на то, что 5 и 6 мая еще возможны небольшие дожди, температурный режим уже не будет опускаться ниже отметки в семнадцать градусов тепла.

Настоящий финальный аккорд потепления придется на четверг, 7 мая. В этот день ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха поднимется до максимальных в этом периоде +19°C. Ночи также станут значительно теплее – до +9°C, что позволит воздуху в городе не охлаждаться слишком сильно до утра.

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра

В то же время данные Украинского гидрометеорологического центра существенно отличаются от расчетов искусственного интеллекта, прогнозируя значительно более сдержанное потепление. Синоптики предупреждают, что первые дни мая будут прохладными: с 1 по 3 мая температура днем не поднимется выше +8…+9°C, а дожди будут сопровождать киевлян в течение всех выходных. Даже с середины недели, по данным Гидрометцентра, столбики термометров зафиксируются на отметках +12…+13°C, что заметно ниже оптимистических прогнозов модели WeatherNext 2.

