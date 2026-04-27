До +13, але з нюансом: чи ховати дніпрянам парасольки на цьому тижні

Ймовірно, що опади накриють місто вже цими вихідними

У Дніпрі цього тижня очікується нестійка весняна погода. Спочатку синоптики обіцяють прохолоду, згодом може трохи потеплішати, але наприкінці можливі дощі.

Такі дані демонструє прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, останні квітневі дні та початок травня принесуть до +13 градусів вдень та до +5 градусів вночі.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Початок періоду буде прохолодним: у понеділок, 27 квітня, синоптики прогнозують до +9 °C вдень та близько +3 °C вночі, небо залишатиметься переважно хмарним, але без істотних опадів.

У вівторок і середу температура може трохи зрости — до +11…+12 °C вдень, із прохолодними ночами до +2…+3 °C. Хмарність збережеться, хоча місцями можливі прояснення. Найбільш комфортним днем стане четвер, коли повітря прогріється до +12 °C, а сонячна погода створить відчуття справжньої весни.

У Дніпрі очікується поступове потепління вдень. Фото: gemini

Втім, уже з п’ятниці погодні умови можуть змінитись: очікуються невеликі дощі, які протримаються до кінця тижня. Температура залишатиметься стабільною — в межах +11…+13 °C вдень і +3…+5 °C вночі. Ймовірність опадів у ці дні становитиме до 25%.

Дощова погода накриє Дніпро на вихідних. Фото: gemini

А що каже прогноз Укргідрометцентру

У Дніпрі цього тижня очікується прохолодна та переважно хмарна погода з поступовими змінами температури, як спрогнозували в Укргідрометцентрі. Хоча тут синоптики обіцяють більше опадів.

На початку періоду вдень буде близько +9…+11 °C, уночі температура опускатиметься до +2…+4 °C. Переважатиме мінлива хмарність із періодичними проясненнями. 27 квітня ще пройдуть дрібні дощі.

Надалі температура вдень триматиметься в межах +10…+12 °C, а вночі — +4…+6 °C. У четвер та на вихідних можливі невеликі дощі. Найтепліше очікується 3 травня.

Місто огорнуть хмари та періодичні опади. Фото: Укргідрометцентр

