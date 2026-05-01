От прохлады до "лета" за несколько дней: что на самом деле ждет Днепр на неделе

Днепр может прогреться до +26 °C, но не все с этим согласны

Погода в Днепре в ближайшую неделю существенно изменятся. После прохладных дней температура постепенно пойдет вверх, и уже к 7 мая ожидается заметное потепление до +26 градусов. Однако не все синоптические ресурсы с этим согласны.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Конец этой недели, 1-3 мая, будет прохладным с дневными +11…+16 °C и переменной облачностью, однако уже с понедельника, 4 мая, температура начнет расти до +18 °C, а во вторник установится настоящее весеннее тепло до +21 °C.

Самый теплый период придется на среду-четверг, когда воздух прогреется до +25…+26 °C. Осадки будут минимальными и кратковременными только в начале недели, дальше будет преобладать сухая и солнечная погода.

Когда значительно потеплеет в Днепре. Фото: Gemini

Будут ли дожди в этот период. Фото: Gemini

Что прогнозируют в других ресурсах

В то же время, по данным Укргидрометцентра, воздух на этой неделе может прогреться лишь максимально до +20 °C, а в начале периода местами возможны кратковременные дожди, хотя их будет немного.

Постепенное потепление ожидается с понедельника, когда температура будет подниматься до +13…+20 °C, а ночью вырастет от +2 до +10 °C. Всю неделю будет преобладать малооблачная погода.

Что говорят в Укргидрометцентре по поводу погоды в Днепре. Фото: скриншот с ресурса

Однако в ресурсе Meteofor сообщили, что в ближайшую неделю также ожидается постепенное потепление до +24 °C. В пятницу, 1 мая, прогнозируется до +10 °C днем и около +5 °C ночью. В понедельник, 4 мая, температура поднимется до +16 °C днем и +7 °C ночью, а в среду-четверг, 6-7 мая, воздух прогреется до +24 °C днем и до +14 °C ночью.

В то же время, 4-5 мая местами возможны кратковременные дожди, а в течение всей недели будет преобладать переменная облачность.

Прогноз Meteofor почти совпадает с WeatherNext 2. Фото: Meteofor

