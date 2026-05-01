Від прохолоди до "літа" за кілька днів: що насправді чекає Дніпро на тижні
Дніпро може прогрітися до +26°C, але не всі з цим згодні
Погода у Дніпрі найближчого тижня суттєво зміняться. Після прохолодних днів температура поступово піде вгору, і вже до 7 травня очікується помітне потепління до +26 градусів. Однак не всі синоптичні ресурси з цим згодні.
Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2.
Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.
Кінець цього тижня, 1-3 травня, буде прохолодним із денними +11…+16 °C та мінливою хмарністю, однак уже з понеділка, 4 травня, температура почне зростати до +18 °C, а у вівторок встановиться справжнє весняне тепло до +21 °C.
Найтепліший період припаде на середу-четвер, коли повітря прогріється до +25…+26 °C. Опади будуть мінімальними й короткочасними лише на початку тижня, далі переважатиме суха та сонячна погода.
Що прогнозують в інших ресурсах
Водночас за даними Укргідрометцентру, повітря цього тижня може прогрітися лише максимально до +20 °C, а на початку періоду місцями можливі короткочасні дощі, хоча їх буде небагато.
Поступове потепління очікується з понеділка, коли температура підійматиметься до +13…+20°C, а вночі зросте від +2 до +10 °C. Увесь тиждень переважатиме малохмарна погода.
Однак у ресурсі Meteofor повідомили, що упродовж найближчого тижня також очікується поступове потепління до +24 °C. У п’ятницю, 1 травня, прогнозується до +10 °C удень і близько +5 °C уночі. У понеділок, 4 травня, температура підніметься до +16 °C вдень і +7 °C уночі, а в середу-четвер, 6-7 травня, повітря прогріється до +24 °C удень і до +14 °C уночі.
Водночас 4-5 травня місцями можливі короткочасні дощі, а протягом усього тижня переважатиме мінлива хмарність.
