Копійчаний спосіб наповнити оселю тропічним ароматом. Потрібне те, що зазвичай летить у смітник
Нема потреби купувати дорогі засоби зі штучними ароматизаторами
Створити приємний запах в домі можна без хімії та значних витрат. Інгредієнти для натурального "освіжувача" повітря треба шукати на кухні.
Про те, як освіжити повітря в домі без використання штучних ароматів та освіжувачів, розповіли у соцмережі Reddit. Один з користувачів запитав, як цілодобово підтримувати приємний аромат в оселі родини з шістьма дітьми, більшість з яких — підлітки.
Чоловіку порадили простий та екологічний спосіб наповнити дім приємним запахом. Йому порекомендували скласти у невелику каструлю апельсинову цедру та шкірку від яблук, залити водою, закип'ятити та варити на дуже повільному вогні. Повітря наповниться ароматною парою.
До цедри та шкірок можна також додати ваніль чи корицю. Під дією окропу ефірні олії випаровуватимуться та потраплятимуть у повітря. Оселю наповнить приємний тропічний аромат.
Таким чином, не витративши ані копійки, фактично з відходів можна зробити натуральний освіжувач повітря. Він допоможе наповнити дім приємним запахом без використання штучних ароматів.
