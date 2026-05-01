Копійчаний спосіб наповнити оселю тропічним ароматом. Потрібне те, що зазвичай летить у смітник

Нема потреби купувати дорогі засоби зі штучними ароматизаторами

Створити приємний запах в домі можна без хімії та значних витрат. Інгредієнти для натурального "освіжувача" повітря треба шукати на кухні.

Про те, як освіжити повітря в домі без використання штучних ароматів та освіжувачів, розповіли у соцмережі Reddit. Один з користувачів запитав, як цілодобово підтримувати приємний аромат в оселі родини з шістьма дітьми, більшість з яких — підлітки.

Чоловіку порадили простий та екологічний спосіб наповнити дім приємним запахом. Йому порекомендували скласти у невелику каструлю апельсинову цедру та шкірку від яблук, залити водою, закип'ятити та варити на дуже повільному вогні. Повітря наповниться ароматною парою.

Апельсинова цедра. Фото: Факти

До цедри та шкірок можна також додати ваніль чи корицю. Під дією окропу ефірні олії випаровуватимуться та потраплятимуть у повітря. Оселю наповнить приємний тропічний аромат.

Шкірку яблук зазвичай викидають. Фото: pixabay.com

Таким чином, не витративши ані копійки, фактично з відходів можна зробити натуральний освіжувач повітря. Він допоможе наповнити дім приємним запахом без використання штучних ароматів.

