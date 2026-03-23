Не только рис? Что может спасти зимнюю одежду в шкафу от влаги и неприятного запаха

Для этих лайфхаков не нужно ничего дополнительно покупать

При хранении одежды в шкафу у многих людей возникает вопрос, что же туда положить, чтобы не было неприятного запаха и влаги. Особенно это касается зимней одежды.

"Телеграф" собрал несколько действенных и бюджетных советов. Заметим, что чрезмерная влага в шкафу может стать причиной плесени и порчи вещей.

Одним из самых эффективных способов впитывать влагу, является силикагель или специальный поглотитель воздуха. Однако эти средства довольно часто трудно найти в обычных магазинах, и менять их надо регулярно.

Однако есть и бюджетные варианты, в том числе рис. Эта крупа хорошо впитывает влагу и задерживает ее в себе. Чтобы сделать самодельный впитыватель влаги, нужно взять марлю или тонкий носок, сформировать мешок и заполнить его рисом где-то на половину. Далее мешочек хорошо завязываем и кладем или вешаем в шкаф. К слову, если на рис капнуть эфирное масло, можно получить приятный аромат в шкафу.

Как убрать лишнюю влагу из шкафа:

Обычный школьный мел (белый) хорошо впитывает влагу и задерживает ее. Разместить кусочки в шкафу можно как без марли, так и в мешочках.

Соль тоже достаточно хорошо поглощает излишнюю влагу. Ее лучше класть в платок из натуральных тканей или чистый носок. Заметим, что нужно использовать обычную соль без специй или приправ.

Активированный уголь впитывает не только влагу, но и все неприятные запахи. Чтобы сделать из него влагопоглотитель, раздавите 10–15 таблеток и положите в мешочек или баночку (заранее сделайте отверстия в крышке). Такое средство можно использовать даже в обувном шкафу.

Добавим, что достаточно хорошо ароматы держат чайные пакетики. Из них легко можно делать аромадифузоы в шкаф. Для этого на неиспользованный пакетик с нейтральным запахом нужно немного капнуть эфирного масла и повесить в шкаф.

Заметим, что менять пакетики нужно, когда они полностью потеряли аромат, а собственноручно сделанные влагопоглотители, когда они становятся влажными.

