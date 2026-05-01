Сначала приморозит, а затем резко раскалит: когда Харьков может снять курточки

Прогноз от Укргидрометцентра немного отличается

Погода в Харькове в ближайшие недели будет улучшаться. После холодного начала с ночными заморозками температура будет ежедневно расти и уже в середине периода перейдет в стабильное тепло.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. Однако не все согласны, что воздух может прогреться до летних показателей. "Телеграф" подробнее расскажет, чего ждать от погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Начало периода будет холодным: 1 мая днем только +9 °C, возможен дождь, а ночью — заморозки. Уже с субботы температура повысится до +13 °C, а с воскресенья воздух прогреется до +16 °C при сухой погоде.

Настоящее потепление начнется с понедельника, когда столбики термометров поднимутся до +20 °C. Дальше тепло будет усиливаться: во вторник до +22 °C, а в среду-четверг ожидается пик — до +26 … +27 °C, преимущественно солнечно и без осадков. В эти дни может установиться летняя температура.

Ночные заморозки в начале недели прогнозируют в WeatherNext 2

В то же время, по данным Укргидрометцентра, воздух в этот период не прогреется выше +21 °C. Прогноз также указывает, что в конце недели ночью температура может снижаться до 0 °C, а днем будет около +8 °C. В дальнейшем ожидается постепенное потепление: с понедельника днем около +15 °C, ночью до +4 °C. Самый теплый период придется на 6-7 мая, когда температура поднимется до +20…+21 °C днем и около +10 °C ночью.

