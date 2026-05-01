Спочатку приморозить, а потім різко розжарить: коли Харків може зняти курточки

Прогноз від Укргідрометцентру трошки відрізняється

Погода у Харкові найближчого тижня покращуватиметься. Після холодного початку з нічними заморозками температура щодня зростатиме і вже в середині періоду перейде у стабільне тепло.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Однак не всі згодні, що повітря може прогрітись до літніх показників. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Початок періоду буде холодним: 1 травня вдень лише +9 °C, можливий дощ, а вночі заморозки. Уже з суботи температура підвищиться до +13 °C, а з неділі повітря прогріється до +16 °C при сухій погоді.

Справжнє потепління почнеться з понеділка, коли стовпчики термометрів піднімуться до +20 °C. Далі тепло посилюватиметься: у вівторок до +22 °C, а в середу-четвер очікується пік — до +26…+27 °C, переважно сонячно та без опадів. Саме у ці дні може встановитись літня температура.

Нічні заморозки на початку тижня прогнозують у WeatherNext 2

Водночас за даними Укргідрометцентру, повітря у цей період не прогріється вище +21 °C. Прогноз також вказує, що наприкінці тижня вночі температура може знижуватися до 0 °C, а вдень становитиме близько +8 °C. Надалі очікується поступове потепління: з понеділка вдень близько +15 °C, вночі до +4 °C. Найтепліший період припаде на 6-7 травня, коли температура підніметься до +20…+21 °C удень і близько +10 °C уночі.

