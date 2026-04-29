Резко потеплеют даже ночи. Когда в Украину ворвется волна жары из Европы

Долгожданное повышение температуры уже не за горами

Холода, накрывшие Украину в этом апреле, задержатся и на первые дни мая. Однако уже с 4 числа последнего месяца весны в Украину должна начать заходить волна теплого воздуха из Европы.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптического сайта ventusky.com. Даже ночами с понедельника, 4 мая, температура воздуха в Украине повысится до +8 +10 градусов.

Прогноз погоды на ночь 4 мая

Днем 4 мая также будет ощутимо поступление теплых воздушных масс. Столбики термометров в западной части Украины поднимутся до +21 градуса.

Прогноз погоды на день 4 мая

Следующие ночи, 5 и 6 мая, как видно на прогностических картах, будут еще теплее. Как и ожидают синоптики, с 4 мая холод, уже так надоивший украинцам, начнет сменяться весенним теплом. В последующие дни местами ожидается почти летняя жара – до +25 градусов.

Плут погоды на ночь 5 мая

Плут погоды на ночь 6 мая

Почему апрель 2026 такой холодный

Как пояснила в интервью "Телеграфу" начальник отдела метеорологии и прогнозов Ровенского областного центра по гидрометеорологии Ирина Вакулинская, в холодной весне 2026 года виноват антициклон, сформировавшийся над северной Атлантикой. Он блокирует поступление теплой воздушной массы в Европу и, в частности, в Украину.

Заморозки, накрывшие Украину, продлятся до конца апреля. В первых числах мая возможны заморозки на почве. Однако воздух будет постепенно прогревать теплая воздушная масса с запада и юго-запада Европы. Ощутимое потепление синоптики ожидают уже с 4 мая.

Напомним, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала "Телеграфу", каким будет лето 2026 года в Украине. Хотя температура воздуха может быть на несколько градусов выше климатической нормы, возможны волны холода.