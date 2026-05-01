Эталон прошлого века: какое имя стало редкостью среди женщин

Это имя десятилетиями возглавляло рейтинги популярности, став подлинным символом целой эпохи. Сегодня встретить младенца с таким именем в реестрах – большая редкость, хотя еще сорок лет назад он был чуть ли не в каждой семье.

Речь идет об имени Ирина. "Телеграф" расскажет, что оно означает, а также сколько людей в Украине его имеет.

Значение и происхождение имени

Имя Ирина имеет древнегреческие корни и происходит от имени богини мирной жизни — Эйрены. В переводе оно означает "мир", "спокойствие" или "несущую мир". В античной мифологии Эйрена была одним из Оров (богинь времен года) и символизировала стабильность и благополучие.

Как ИИ видит образ Ирины

В украинскую культуру оно пришло вместе с христианством и быстро прижилось, трансформировавшись в разные народные формы, например Ярина или Арина. Традиционно считалось, что женщины с этим именем обладают жестким характером, целеустремленностью и аналитическим складом ума, что помогает им добиваться успехов в профессиональной деятельности.

Распространение имени Ирина в Украине

Несмотря на низкую популярность среди новорожденных, общее количество носителей в Украине остается огромным. Согласно данным, отображенным на карте файла, в стране проживает 763 801 женщина с этим именем. Визуализация показывает, что имя равномерно представлено во всех регионах, однако его концентрация среди младшей возрастной группы продолжает сокращаться.

Сейчас сложно прогнозировать, вернется ли оно в моду в ближайшее время. Однако, как показывает история, большинство "забытых" имен со временем проходят путь возрождения, когда они снова начинают звучать свежо для новых поколений.

Ранее "Телеграф" писал, какое мужское имя перестало быть популярным в Украине.