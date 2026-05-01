Еталон минулого століття: яке ім’я стало рідкістю серед жінок

Воно представлене в усіх регіонах

Це ім'я десятиліттями очолювало рейтинги популярності, ставши справжнім символом цілої епохи. Сьогодні зустріти немовля з таким іменем у реєстрах — велика рідкість, хоча ще сорок років тому воно було ледь не в кожній родині.

Мова йде про ім’я Ірина. "Телеграф" розповість, що воно означає, а також скільки людей в Україні його має.

Значення та походження імені

Ім'я Ірина має давньогрецьке коріння і походить від імені богині мирного життя — Ейрени. У перекладі воно означає "мир", "спокій" або "та, що несе мир". В античній міфології Ейрена була однією з Орів (богинь пір року) і символізувала стабільність та добробут.

В українську культуру воно прийшло разом із християнством і швидко прижилося, трансформувавшись у різні народні форми, як-от Ярина чи Орися. Традиційно вважалося, що жінки з цим іменем володіють твердим характером, цілеспрямованістю та аналітичним складом розуму, що допомагає їм досягати успіхів у професійній діяльності.

Поширення імені Ірина в Україні

Попри низьку популярність серед немовлят, загальна кількість носіїв в Україні залишається величезною. Згідно з даними, що відображені на карті файлі, в країні проживає 763 801 жінка з цим іменем. Візуалізація демонструє, що ім'я рівномірно представлене в усіх регіонах, проте його концентрація серед молодшої вікової групи продовжує скорочуватися.

Наразі важко прогнозувати, чи повернеться воно у моду найближчим часом. Проте, як показує історія, більшість "забутих" імен з часом проходять шлях відродження, коли вони знову починають звучати свіжо для нових поколінь.

