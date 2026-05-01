Мини-парник за 5 минут. Украинка показала удобный способ, как выращивать рассаду (видео)

Покупать что-то дополнительно не нужно

С приходом весны многие хозяйки ищут рабочие лайфхаки для огородов и теплиц. Так, украинка показала, как делает мини-парники для рассады без лишних затрат.

Соответствующие видео женщина опубликовала в Instagram. По ее словам, для маленького парника понадобится только баклажка на 5-6 литров и грунт.

"В прошлом году выращивала рассаду именно так. Показываю, как сделать парник из бутыли. Тепло держит, места занимает мало, всходит хорошо", — говорится в сообщении.

Для мини-парника нужно разрезать баклажку пополам, но не посередине, а ближе к шейке бутыли. Далее проделать отверстия в дне, чтобы лишняя вода могла стекать и не застаивала землю. В эту емкость нужно насыпать почву, чуть больше половины и посеять нужные семена. А частью с горлышком накрыть парник.

Как сделать с баклажки мини-парник

Таким образом, можно выращивать любую рассаду: овощи и цветы. Мини-парники с бутылок не только экономят место, но и помогают уберечь растения от заморозков. Ведь эту рассаду можно перенести ночью в коридор или подвал, чтобы морозы не побили ее. Автор добавила, что после того, как рассада сходит, украинка снимает с парника крышку.

В комментариях пользовательница добавила, что таким способом выращивает розы. Правда, времени нужно больше, чем на рассаду. Женщина писала:

Таким способом весной можно и розы черенковать. Благодарю вас за хорошую подсказку. Всего лучшего и удачи вам.

