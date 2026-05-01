Міні-парник за 5 хвилин. Українка показала зручний спосіб, як вирощувати розсаду (відео)

Купувати щось додатково не треба

З приходом весни чимало господинь шукають дієві лайфхаки для городів та теплиць. Так, українка показала, як робить міні-парники для розсади без зайвих витрат.

Відповідне відео жінка опублікувала у Instagram. За її словами, для маленького парника знадобиться лише баклажка на 5-6 літрів та ґрунт.

"Минулого року вирощувала розсаду саме так. Показую, як зробити парник із бутля. Тепло тримає, місця займає мало, сходи дружні", — йдеться у дописі.

Для міні-парника треба розрізати баклажку навпіл, але не посередині, а ближче до шийки бутля. Далі проробити отвори у дні, щоб зайва вода могла стікати та не застоювала землю. У цю ємність треба насипати ґрунту, трошки більше половини та посіяти потрібне насіння. А частиною з шийкою накрити парник.

Як зробити з баклажки міні-парник

Як зробити з баклажки міні-парник

Таким чином можна вирощувати будь-яку розсаду: овочі та квіти. Міні-парники з пляшок не тільки економлять місце, а й допомагають вберегти рослини від заморозків. Адже цю розсаду можна перенести на ніч у коридор чи підвал, аби морози не побили її. Авторка додала, що після того, як розсада сходить, українка знімає з парника кришку.

У коментарях користувачка додала, що таким способом вирощує троянди. Щоправда, часу треба більше, ніж на розсаду. Жінка писала:

Таким способом навесні можна і троянди черенкувати. Дякую вам за гарну підказку. Всього найкращого і хай вам щастить.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим обробити ґрунт, аби до томатів не липли хвороби.