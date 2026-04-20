Рассада попрет, как на дрожжах. Чем обработать почву, чтобы к томатам не липли болезни

Поливать землю специальным раствором нужно вечером

Выращивание действительно качественной и сильной рассады требует больших усилий. Но опытные огородники имеют в запасе несколько рабочих советов, облегчающих этот процесс.

Так, блогерша в Тик Ток рассказала, как еще на ранних этапах предотвращает болезни томатов. Для этого она использует препарат "Триходерама".

Его нужно развести и полить им рассаду, когда она еще маленькая. Этот препарат всасывается в землю и защищает томаты в течение длительного периода. В результате чего растение тратит все силы на рост и развитие, а не борьбу за жизнь.

Как разводить удобрение

В 0,5 литра теплой нехлорированной воды следует внести 20 г порошка (это одна столовая ложка). Раствор должен постоять в теплом месте пару часов, ведь спорам нужно время, чтобы "проснуться".

"Необходимо ориентировочно 50 мл маточного раствора на 1 литр воды. Здесь с помощью шприца берете нужное количество в соответствии с объемом бутылочки для полива", — говорит автор.

Она отмечает, что поливать рассаду нужно под корень. При этом готовый рабочий раствор предпочтительно использовать в течение 6 часов. Ведь дальше он просто становится неактивным. Поливать растения лучше вечером, когда активность солнца минимальная.

Для очень маленькой рассады норму раствора можно снизить до 20 мл на корень, чтобы не переувлажнить субстрат. Для стабильного результата автор рекомендует повторять процедуру каждые две недели до момента высадки в открытый грунт.

