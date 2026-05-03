Раннее лето может ворваться в Днепр: когда температура подскочит до +28

Город может пережить резкий рывок в жару

В Днепре с 4 по 10 мая прогнозируется стремительное потепление с переходом к почти летним температурам. Воздух может прогреться до +28 градусов. Однако не все синоптики согласны с этим.

Прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. По ее данным, самая жаркая погода ожидается в конце следующей недели.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Уже в начале недели, 4-5 мая, погода будет похожа на летнюю: +20…+22 °C днем, с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков.

Еще теплее будет в среду, 6 мая, когда столбики термометров поднимутся до +25 °C. В четверг и пятницу, 7-8 мая, в городе установится почти жара — до +27…+28 °C, без осадков и с ясным небом. Именно эти дни станут самыми теплыми за весь период.

В выходные температура немного снизится, но все равно будет превышать средние климатические показатели для этого месяца: в субботу, 9 мая, ожидается до +26 °C с переменной облачностью, а в воскресенье, 10 мая, — около +24 °C и преимущественно солнечная погода.

Что говорят в Укргидрометцентре

В Днепре 4-10 мая ожидается контрастная погода с акцентом на теплом начале недели. Уже 4-6 мая температура будет достигать +24…+25 °C днем с преимущественно ясной погодой. Самым жарким днем станет вторник, 5 мая, когда столбики термометров поднимутся до +25 °C. Однако уже с четверга, 7 мая, температура начнет снижаться: до +22 °C, а в конце недели — до +18…+20 °C, с облачностью и местами небольшими дождями.

По данным Укргидрометцентра, прогноз в целом похож на расчеты WeatherNext 2, однако здесь синоптики ожидают не столь высокие температуры и местами кратковременные дожди. В то же время, главное отличие заключается в распределении тепла: если по модели пик жары смещается на конец недели, то по оценкам ресурса самые высокие температуры придутся именно на его начало.

