Раннє літо може увірватись у Дніпро: коли температура підскочить до +28
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місто може пережити різкий ривок у спеку
У Дніпрі з 4 по 10 травня прогнозується стрімке потепління з переходом до майже літніх температур. Повітря може прогрітись до +28 градусів. Однак не всі синоптики згодні з цим.
Прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. За її даними, найспекотніше буде наприкінці наступного тижня.
Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.
Уже на початку тижня, 4-5 травня, погода буде схожа на літню: +20…+22 °C вдень, із мінливою хмарністю та мінімальною ймовірністю опадів.
Ще тепліше буде у середу, 6 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C. У четвер і п’ятницю, 7-8 травня, у місті встановиться майже спека — до +27…+28 °C, без опадів і з ясним небом. Саме ці дні стануть найтеплішими за весь період.
На вихідних температура трохи знизиться, але все одно перевищуватиме середні кліматичні показники для цього місяця: у суботу, 9 травня, очікується до +26 °C із мінливою хмарністю, а в неділю, 10 травня, — близько +24 °C і переважно сонячна погода.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
У Дніпрі протягом 4-10 травня очікується контрастна погода з акцентом на теплому початку тижня. Уже 4-6 травня температура сягатиме +24…+25 °C вдень, із переважно ясною погодою. Найспекотнішим днем стане вівторок, 5 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C. Однак уже з четверга, 7 травня, температура почне знижуватися: до +22 °C, а наприкінці тижня — до +18…+20 °C, із більшою хмарністю та місцями невеликими дощами.
За даними Укргідрометцентру, прогноз загалом подібний до розрахунків WeatherNext 2, однак тут синоптики очікують не такі високі температури та місцями короткочасні дощі. Водночас головна відмінність полягає у розподілі тепла: якщо за моделлю пік спеки зміщується на кінець тижня, то за оцінками ресурсу найвищі температури припадуть саме на його початок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що квітневі морози зробили з урожаєм.