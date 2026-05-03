Раннє літо може увірватись у Дніпро: коли температура підскочить до +28

Місто може пережити різкий ривок у спеку

У Дніпрі з 4 по 10 травня прогнозується стрімке потепління з переходом до майже літніх температур. Повітря може прогрітись до +28 градусів. Однак не всі синоптики згодні з цим.

Прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. За її даними, найспекотніше буде наприкінці наступного тижня.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Уже на початку тижня, 4-5 травня, погода буде схожа на літню: +20…+22 °C вдень, із мінливою хмарністю та мінімальною ймовірністю опадів.

Ще тепліше буде у середу, 6 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C. У четвер і п’ятницю, 7-8 травня, у місті встановиться майже спека — до +27…+28 °C, без опадів і з ясним небом. Саме ці дні стануть найтеплішими за весь період.

На вихідних температура трохи знизиться, але все одно перевищуватиме середні кліматичні показники для цього місяця: у суботу, 9 травня, очікується до +26 °C із мінливою хмарністю, а в неділю, 10 травня, — близько +24 °C і переважно сонячна погода.

Коли буде найспекотніше у Дніпрі протягом 4-10 травня 2026. Фото: Gemini

Якою буде погода у Дніпрі на найближчому тижні. Фото: згенероване ШІ

Що кажуть в Укргідрометцентрі

У Дніпрі протягом 4-10 травня очікується контрастна погода з акцентом на теплому початку тижня. Уже 4-6 травня температура сягатиме +24…+25 °C вдень, із переважно ясною погодою. Найспекотнішим днем стане вівторок, 5 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C. Однак уже з четверга, 7 травня, температура почне знижуватися: до +22 °C, а наприкінці тижня — до +18…+20 °C, із більшою хмарністю та місцями невеликими дощами.

Місцями у місті протягом 4-10 травня 2026 йтимуть дощі. Фото: Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, прогноз загалом подібний до розрахунків WeatherNext 2, однак тут синоптики очікують не такі високі температури та місцями короткочасні дощі. Водночас головна відмінність полягає у розподілі тепла: якщо за моделлю пік спеки зміщується на кінець тижня, то за оцінками ресурсу найвищі температури припадуть саме на його початок.

