Вместо освежителей воздуха: секрет уютного аромата в американских домах

В США используют этот способ десятилетиями

Американцы обсуждают в соцсетях способы наполнить дом приятным запахом к приходу гостей. Речь не о том, чтобы убрать сильную вонь, а о том, чтобы создать уютный аромат.

Судя по обсуждениям в Reddit, похожие методы используются за океаном уже давно. Каждый использует любимые запахи, но технология одинаковая.

Нужно поставить на 15 минут на слабый огонь кастрюлю с водой и естественными ароматизаторами. Это может быть пара капель ванильного экстракта и немного корицы, гвоздики, ломтики яблока или кружочки лимона. Один из комментаторов предпочитает розмарин.

А в целом – это большое поле для экспериментов. Можно использовать любую траву с приятным запахом, которая есть под рукой, например, лаванду.

Стоит отметить, что другая интернет-пользовательница пожаловалась на свое разочарование в детстве, когда приходила в дом, наполненный ароматом корицы. Обонятельные рецепторы уже заставляли ее организм выделять слюну в ожидании печенья, однако никаких угощений не было.

Комментарий из Reddit

Также в обсуждении предлагали вместо обманки просто испечь печенье и сварить кофе. Тогда не только дом наполнится приятными запахами, но и будет чем накормить гостей.

Ранее мы поделились копеечным лайфхаком, который поможет сделать запах в квартире свежим и дорогим. Для этого понадобятся всего две вещи.