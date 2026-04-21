Как "поселить" изысканный аромат в квартире. Простой и бюджетный трюк

Запах будет держаться несколько недель

Приятный аромат в квартире или доме можно обеспечить без использования искусственных освежителей воздуха. Для этого не требуется ни больших средств, ни много усилий.

Натуральный освежитель воздуха можно сделать из обычного апельсина и бутонов гвоздики (специя), рассказывает сайт Going Green. Помимо приятного аромата он будет выглядеть как стильный элемент дизайна. Натуральный ароматизатор и элемент декора называется помандер, слово происходит от французского pomme d’ambre (яблоко из амбры).

Гвоздика

Что нужно:

Свежий, упругий и спелый апельсин

Несколько пачек целых бутонов гвоздики

Зубочистка или другой острый инструмент

Лента или шпагат (по желанию)

Как сделать ароматизатор воздуха из апельсина и гвоздики

Мыть апельсин не надо, потому что вода лишит кожицу естественной защиты, фрукт быстро испортится. Зубочисткой или другим острым предметом нужно сделать в апельсине много дырочек.

Здесь следует проявить фантазию и наносить их не хаотично, а в виде узора. Можно сделать меридианы, завитки или звездочки, ромбики и т.д.

Ароматизатор воздуха из апельсина и гвоздики

Когда этот орнамент из дырочек готов, в каждое отверстие нужно вставить по бутончику гвоздики. Ароматизатор готов – его можно поставить на стол или тумбочку, или подвесить, сделав петлю из ленты или шпагата.

Он не только хорошо пахнет, но и украшает дом

Такой ароматический апельсин будет освежать воздух в комнате до нескольких недель. Периодически его нужно переворачивать.

