Как "поселить" изысканный аромат в квартире. Простой и бюджетный трюк
Запах будет держаться несколько недель
Приятный аромат в квартире или доме можно обеспечить без использования искусственных освежителей воздуха. Для этого не требуется ни больших средств, ни много усилий.
Натуральный освежитель воздуха можно сделать из обычного апельсина и бутонов гвоздики (специя), рассказывает сайт Going Green. Помимо приятного аромата он будет выглядеть как стильный элемент дизайна. Натуральный ароматизатор и элемент декора называется помандер, слово происходит от французского pomme d’ambre (яблоко из амбры).
Что нужно:
- Свежий, упругий и спелый апельсин
- Несколько пачек целых бутонов гвоздики
- Зубочистка или другой острый инструмент
- Лента или шпагат (по желанию)
Как сделать ароматизатор воздуха из апельсина и гвоздики
Мыть апельсин не надо, потому что вода лишит кожицу естественной защиты, фрукт быстро испортится. Зубочисткой или другим острым предметом нужно сделать в апельсине много дырочек.
Здесь следует проявить фантазию и наносить их не хаотично, а в виде узора. Можно сделать меридианы, завитки или звездочки, ромбики и т.д.
Когда этот орнамент из дырочек готов, в каждое отверстие нужно вставить по бутончику гвоздики. Ароматизатор готов – его можно поставить на стол или тумбочку, или подвесить, сделав петлю из ленты или шпагата.
Такой ароматический апельсин будет освежать воздух в комнате до нескольких недель. Периодически его нужно переворачивать.
