Классические оттенки отходят: какие краски станут трендом кухонь в 2026
Есть как бежевые цвета, так и зеленые и красно-коричневые
В 2026 году в дизайне кухонь меняются популярные цвета краски: вместо классических белых и серых оттенков все чаще используют более теплые, насыщенные и естественные цвета, сочетающие со спокойными нейтральными тонами.
По словам экспертов в "realsimple", в частности, Эми Вакс и Эми Крейн, одним из главных направлений является использование цвета на кухонных шкафах вместо стен. Стены чаще оставляют в теплых нейтральных тонах, чтобы акцент смещался на мебель, фартук или столешницу.
Среди самых популярных цветов выделяют:
- грибные и бежево-коричневые оттенки (например, Sherwin Williams Lodge), которые используют как нейтральную базу или для шкафов;
- насыщенные красно-коричневые тона (как Sherwin Williams Fiery Brown или Benjamin Moore Raphael), придающие глубине интерьера;
- теплые кремовые белые оттенки для стен, которые остаются универсальным фоном;
- серо-зеленые оттенки (от Silver Sage), сочетающие нейтральность и природность;
- насыщенные зеленые цвета (от Grenada Green), которые используют преимущественно для кухонных шкафов;
- внимательные розовые оттенки (от Monticello Rose), которые все чаще рассматривают как новые нейтральные;
- мягкие кремово-белые тона (от Sittell), подходящие для минималистических кухонь;
- оливково-зеленый оттенок (Lapland by Benjamin Moore), остающийся одним из самых стабильных трендов.
