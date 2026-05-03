Классические оттенки отходят: какие краски станут трендом кухонь в 2026

В 2026 году в дизайне кухонь меняются популярные цвета краски: вместо классических белых и серых оттенков все чаще используют более теплые, насыщенные и естественные цвета, сочетающие со спокойными нейтральными тонами.

По словам экспертов в "realsimple", в частности, Эми Вакс и Эми Крейн, одним из главных направлений является использование цвета на кухонных шкафах вместо стен. Стены чаще оставляют в теплых нейтральных тонах, чтобы акцент смещался на мебель, фартук или столешницу.

Среди самых популярных цветов выделяют:

грибные и бежево-коричневые оттенки (например, Sherwin Williams Lodge), которые используют как нейтральную базу или для шкафов; насыщенные красно-коричневые тона (как Sherwin Williams Fiery Brown или Benjamin Moore Raphael), придающие глубине интерьера; теплые кремовые белые оттенки для стен, которые остаются универсальным фоном; серо-зеленые оттенки (от Silver Sage), сочетающие нейтральность и природность; насыщенные зеленые цвета (от Grenada Green), которые используют преимущественно для кухонных шкафов; внимательные розовые оттенки (от Monticello Rose), которые все чаще рассматривают как новые нейтральные; мягкие кремово-белые тона (от Sittell), подходящие для минималистических кухонь; оливково-зеленый оттенок (Lapland by Benjamin Moore), остающийся одним из самых стабильных трендов.

Восемь самых популярных цветов краски для кухни в 2026.

