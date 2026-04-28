Базилик зачахнет или удвоит урожай: все решат растения-соседи (инфографика)

Многие по ошибке садят рядом лаванду, не подозревая, что это верный способ погубить пряность

Если вы задаетесь вопросом, что сажать рядом с базиликом, то правильно подобранные растения-компаньоны помогут ему быстрее расти, улучшить вкус и противостоять вредителям. Базилик — одна из самых универсальных трав в саду, хорошо сочетающаяся со всем, от цветов до помидоров. Вот десять лучших растений-компаньонов для базилика, а также несколько тех, которые не должны расти рядом.

Преимущества совместной посадки базилика

Совместная посадка растений — это старинная садоводческая техника, при которой определенные растения высаживаются близко друг к другу, чтобы усиливать рост друг друга. Базилик обладает целым рядом полезных свойств для других садовых растений и может быть весьма эффективен для повышения урожайности ваших растений, а также отпугивает вредителей благодаря своим сильно пахнущим листьям.

Растения-компаньоны для базилика

Выбирайте растения со схожими требованиями к условиям выращивания, как у базилика. Это значит, что вам понадобятся растения, которые любят много яркого солнца, богатую и равномерно влажную почву и немного места для роста.

Большинство трав, овощей и однолетних цветов хорошо растут рядом с базиликом, но следующие сочетания растений приносят больше пользы, чем большинство других: помидоры, перец, баклажаны, спаржа, лук-шалот, кинза, орегано, бархатцы, а также корнеплоды, включая морковь, свеклу или репу.

Рассада базилика — отличный способ раньше получить ароматный урожай

Что нельзя выращивать вместе с базиликом

Хотя базилик хорошо сочетается со многими растениями, он не со всеми из них растёт одинаково. Вот несколько сочетаний растений, которых следует избегать, если вы хотите, чтобы ваш базилик процветал.

Шалфей и лаванда нуждаются в более сухих условиях, не любят излишка влаги, тогда как у базилика совсем другие требования. Кроме этих растений рядом с базиликом не нужно сажать фенхель. Это совершенно особенный "товарищ", корневая система которого выделяет в почву специфические вещества, подавляющие рост любых соседей.

Что нужно и нельзя сажать рядом с базиликом. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

