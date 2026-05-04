Секрет трех букв: что скрывается за названием "АТБ" и как расшифровывается

Развитие крупнейшего ритейлера страны началось в 1993 году

Название сети супермаркетов "АТБ" знает практически каждый украинец. Однако не многие задумывались о том, что оно означает.

"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт компании, рассказывает о том, как расшифровывается аббревиатура "АТБ". Развитие крупнейшего ритейлера страны началось в 1993 году, когда днепровские предприниматели Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун решили модернизировать старые гастрономы, превратив их в удобные мини-маркеты. К 1998 году компания выстроила систему самообеспечения, что дало ей возможность гибко подстраиваться под нужды покупателей и быстро масштабироваться.

Хотя сегодня сеть официально называется ООО "АТБ-Маркет", это имя уходит корнями в прошлое: название является сокращением от "АгроТехБизнес" — именно так именовалась первая фирма бизнесменов, которая изначально занималась аграрным сектором и сельхозтехникой.

За более 30 лет предприятие выросло в крупнейшую розничную сеть национального масштаба. К концу 2021 года сеть "АТБ-Маркет" насчитывала 1196 магазинов в 24 областях Украины.

