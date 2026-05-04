Могут даже оштрафовать и выгнать на улицу? Свежие подробности нового формата работы "АТБ"

Нововведение касается всех супермаркетов сети

Изменения в сети "АТБ" относительно соблюдения минут молчания пока не имеют четкого регламента или инструкций. Сотрудники просто останавливают работу в 9:00 на две минуты, но за выполнением этого требования будет следить руководство. Впрочем, возникает вопрос: какие требования к покупателям и могут ли их выгонять из магазинов.

"Телеграф" решил выяснить это, обратившись к сотрудникам. Заметим, что во многих магазинах уже начали соблюдать обновленные правила работы. В частности, появилось видео, как проходит минута молчания в Кривом Роге.

Так, в магазинах кассиры останавливают работу, а покупатели просто ждут. Кое-где даже ставят таблички о минуте молчания.

По словам сотрудника "АТБ", охранники только контролируют процесс и следят за порядком. Однако в дальнейшем, вероятнее всего, кассы будут автоматически останавливать работу. При этом новые правила не предусматривают, что покупатели должны покидать магазин или получать какое-либо наказание за несоблюдение нововведения.

"Я думаю, на кассы поставят ограничения. То есть они автоматически все, даже самообслуживания, будут останавливать работу в 9:00 ежедневно. Как это, например, было, когда ввели запрет на продажу алкоголя. Кассы его не пробивали", — говорит источник.

Другой же сотрудник добавил "Телеграфу", что, вероятнее всего, будет ответственность за несоблюдение новых требований. Вряд ли может дойти до штрафования работников, но административное наказание внутри сети вполне возможно.

"Руководство официально ничего не объявляло, но некоторые администраторы уже сказали, что будут смотреть по камерам, чтобы все сотрудники стояли во время минуты молчания и когда звучит гимн Украины", — говорит источник.

Интересно, что, по словам собеседника, это требование выполняют только в зале, то есть на складе или в операторской комнате работа не останавливается. В то же время, сотрудники опасаются, что люди в магазине могут без понимания относиться к нововведению и провоцировать конфликты.

"Вообще, минута молчания в "АТБ" была всегда. Ее объявляли в зале, а уже сейчас нужно останавливать работу и стоять. Но здесь есть вопросы, а что же с покупателями делать, особенно на кассах самообслуживания", — добавляет сотрудник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" теперь можно получить дополнительную скидку через приложение.