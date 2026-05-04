Вместо воды — голый песок: уникальное озеро в Украине превращается в пустыню (видео)

Некоторые называли воду из этого водоема целебной

Уникальное озеро с глицериновой водой, которое расположено в Ровенской области, неумолимо мелеет. Там, где раньше была вода, уже сейчас остался лишь сухой песок.

Об этом сообщают украинцы в сети. Речь идет о Белом озере, которое расположено в 170 километрах от областного центра. Оно очень популярно у туристов и каждое лето на его берегах буквально негде упасть яблоку.

Однако весной 2026 года украинцы заметили, что водоем прилично обмелел. Местные телеграм-каналы публикуют видео от отдыхающих, которые запечатлели, как вода уходит от берегов.

"Белое озеро непрестанно мелеет… Это больно видеть. Там, где раньше была вода, теперь только сухой песок и корни деревьев. Природа кричит о помощи, а мы только наблюдаем, как исчезает одна из самых красивых жемчужин нашего края", — говорится в одном из постов.

Чем особенно Белое озеро

Главной особенностью Белого озера является его уникальная глицериновая вода, которую даже называют целебной. Люди, которые там отдыхают, любят этот водоем за то, что вода в нем очень мягкая и чистая. Как пишет "24 Канал", вода Белого озера содержит фосфор, сероводород и до 6,37 миллиграмма на литр глицерина. Это очень большая концентрация, поэтому она кажется шелковистой на ощупь. В народе водоём называют "озером молодости".

Еще одно преимущество Белого озера — локация. Водоем спрятан в густых лесах Полесья среди чистого воздуха. К тому же большая зона озера мелководная, поэтому родители могут не переживать за безопасность детей во время купания.

