Замість води – голий пісок: унікальне озеро в Україні перетворюється на пустелю (відео)

Деякі називали воду з цього водоймища цілющою

Унікальне озеро з гліцериновою водою, яке розташоване на Рівненщині, невблаганно міліє. Там, де раніше була вода, вже зараз залишився лише сухий пісок.

Про це повідомляють українці в мережі. Йдеться про Біле озеро, яке розташоване за 170 кілометрів від обласного центру. Воно дуже популярне у туристів і щоліта на його берегах буквально нема де впасти яблуку.

Однак навесні 2026 року українці помітили, що водоймище значно обміліло. Місцеві телеграм-канали публікують відео від відпочивальників, які зняли, як вода йде від берегів.

"Біле озеро невпинно міліє… Це боляче бачити. Там, де раніше була вода, тепер лише сухий пісок і коріння дерев. Природа кричить про допомогу, а ми лише спостерігаємо, як зникає одна з найкрасивіших перлин нашого краю", — йдеться в одному з постів.

Чим особливе Біле озеро

Головною особливістю Білого озера є його унікальна гліцеринова вода, яку навіть називають цілющою. Люди, які там відпочивають, люблять це водоймище за те, що вода в ньому дуже м’яка і чиста. Як пише "24 Канал", вода Білого озера містить фосфор, сірководень і до 6,37 міліграма на літр гліцерину. Це дуже велика концентрація, тому вона здається шовковистою на дотик. У народі водойму називають "озером молодості".

Ще одна перевага Білого озера – локація. Водойма захована у густих лісах Полісся серед чистого повітря. До того ж велика зона озера мілководна, тому батьки можуть не перейматися безпекою дітей під час купання.

