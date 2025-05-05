Безлюдные пляжи и "мертвая" инфраструктура. Как выглядит оккупированный Геническ сейчас (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на хорошую погоду и чистое море, людей на пляжах нет
Все оккупированные Россией курортные города уже четвертый год остаются почти безлюдными и заброшенными. Не обошла эта судьба и Геническ.
"Телеграф" покажет, как выглядит этот курортный город сейчас и что с пляжами. Отметим, что Геническ находится в Херсонской области и оккупирован с 2022 года.
Сейчас город и все пляжи пусты, даже несмотря на довольно теплую погоду. На видео, которые публикуют в сети, не видно людей, а вся инфраструктура замерла. Вода в море сейчас прозрачная и спокойная, не совсем теплая, как для купания, ведь только начало мая. Еще не началось цветение водорослей и нашествия медуз, поэтому морем можно было бы насладиться.
Однако оккупированные курорты уже давно не пользуются той популярностью, как до российского "освобождения". Ведь даже сами оккупанты не приезжают туда отдыхать. Фактически в городах остались только местные, а туристов почти нет. По сравнению с Кирилловкой и другими оккупированными городами Геническ еще более-менее нормально выглядит, но пустует.
На видео мужчина говорит, что Геническ — идеальное место для отдыха подальше от людей, побыть одному и тому подобное. Однако в комментариях люди отмечают, что даже любителей уединиться не видно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, во что россияне превратили популярный курорт Железный Порт за три года.