Безлюдные пляжи и "мертвая" инфраструктура. Как выглядит оккупированный Геническ сейчас (фото, видео)

Несмотря на хорошую погоду и чистое море, людей на пляжах нет

Все оккупированные Россией курортные города уже четвертый год остаются почти безлюдными и заброшенными. Не обошла эта судьба и Геническ.

"Телеграф" покажет, как выглядит этот курортный город сейчас и что с пляжами. Отметим, что Геническ находится в Херсонской области и оккупирован с 2022 года.

Сейчас город и все пляжи пусты, даже несмотря на довольно теплую погоду. На видео, которые публикуют в сети, не видно людей, а вся инфраструктура замерла. Вода в море сейчас прозрачная и спокойная, не совсем теплая, как для купания, ведь только начало мая. Еще не началось цветение водорослей и нашествия медуз, поэтому морем можно было бы насладиться.

Геническ на карте

Однако оккупированные курорты уже давно не пользуются той популярностью, как до российского "освобождения". Ведь даже сами оккупанты не приезжают туда отдыхать. Фактически в городах остались только местные, а туристов почти нет. По сравнению с Кирилловкой и другими оккупированными городами Геническ еще более-менее нормально выглядит, но пустует.

На видео мужчина говорит, что Геническ — идеальное место для отдыха подальше от людей, побыть одному и тому подобное. Однако в комментариях люди отмечают, что даже любителей уединиться не видно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во что россияне превратили популярный курорт Железный Порт за три года.