Улетел в Москву: над Днепром радары засекли загадочный самолет (карта)

Воздушное пространство продолжает оставаться закрытым во время войны

В небе над Украиной радары продолжают фиксировать загадочные перелеты. Очередной случай произошел 27 апреля.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса airnavradar. Его системы зафиксировали загадочный инцидент в воздушном пространстве нашей страны. На онлайн-карте отобразился маяк российского пассажирского самолета, который якобы пролетел Украину насквозь.

Детали полета:

Речь идет о борте Airbus A320-214 российской авиакомпании "Аэрофлот". Пассажирский самолет выполнял рейс Стамбул-Москва, но в какой-то момент якобы свернул в сторону Украины и пролетел её насквозь. Маяк борта фиксировали, в частности над Днепром, Полтавой и Сумами. Сообщается, что, несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

