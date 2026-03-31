Улетел в Москву? Странный самолет фиксировали над Львовом и не только (карта и фото)

Рейс завершился успешно в пункте назначения

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные самолеты. Маяк очередного летательного аппарата внезапно "всплыл" над двумя областями.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Flightradar. Согласно его данным, странный инцидент был зафиксирован в ночь на 31 марта. В это время воздушное пространство над нашей страной якобы нарушил пассажирский самолет Boeing 737 египетской авиакомпании "Red Sea Airlines". Он выполнял рейс Хургада-Москва, однако в какой-то момент его маячок начал отображаться над Украиной.

Самолет над Украиной

Самолет над Украиной

В частности, борт фиксировали над Львовом и Луцком. Несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

