Загадочный самолет из Минска внезапно пролетел над Киевом и не только? Что засекли радары

Денис Подставной
Самолет зафиксировали возле Киева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Воздушное пространство над нашей страной официально закрыто

Мониторинговые сервисы продолжают засекать загадочные полеты над Украиной во время войны. Еще один борт якобы пролетел прямо над Киевом, а после его маяк отображался еще в нескольких областях.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Airnavradar. По его данным, инцидент был зафиксирован 24 марта. В этот день на онлайн-карте сайта отобразился странные рейс. Якобы загадочный пассажирский самолет нарушил воздушное пространство Украины, пролетел над столицей и другие областями, а затем успешно завершил полет.

Детали полета

Речь идет о пассажирском борте Boeing 737-800 беларусской авиакомпании "Belavia". Он совершал плановый полет из Минска в Шарм-эш-Шейх, однако в какой-то момент его маячок начал странно себя вести. Дескать, борт резко свернул в сторону Украины и пересек нашу границу в районе Киевской области. Далее самолет фиксировали над Киевом, возле Кропивницкого и Николаева. При этом перелет завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной
Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

#Украина #Самолет #FlightRadar24