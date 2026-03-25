Загадочный самолет из Минска внезапно пролетел над Киевом и не только? Что засекли радары

Воздушное пространство над нашей страной официально закрыто

Мониторинговые сервисы продолжают засекать загадочные полеты над Украиной во время войны. Еще один борт якобы пролетел прямо над Киевом, а после его маяк отображался еще в нескольких областях.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Airnavradar. По его данным, инцидент был зафиксирован 24 марта. В этот день на онлайн-карте сайта отобразился странные рейс. Якобы загадочный пассажирский самолет нарушил воздушное пространство Украины, пролетел над столицей и другие областями, а затем успешно завершил полет.

Детали полета

Речь идет о пассажирском борте Boeing 737-800 беларусской авиакомпании "Belavia". Он совершал плановый полет из Минска в Шарм-эш-Шейх, однако в какой-то момент его маячок начал странно себя вести. Дескать, борт резко свернул в сторону Украины и пересек нашу границу в районе Киевской области. Далее самолет фиксировали над Киевом, возле Кропивницкого и Николаева. При этом перелет завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

