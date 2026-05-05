Больше никаких луж на столешнице: этот копеечный гаджет навсегда сменит вашу кухню (фото)

Марина Ищенко
Для этого не понадобится старый дуршлаг Новость обновлена 05 мая 2026, 12:46
Есть четыре причины, почему это выгодно

Классические сушилки для посуды, занимающие половину столешницы, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит инновационное решение, которое уже стало настоящим трендом в испанских домах благодаря своей функциональности и способности экономить пространство.

"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, чем сейчас можно заменить сушилку. Новая тенденция в дизайне и организации быта предлагает альтернативу, идеально подходящую для современных, часто небольших по площади кухонь.

Что это за заменитель

Речь идет о вертикальной многофункциональной сушилке, которая устанавливается непосредственно над мойкой. Это решение позволяет максимально эффективно использовать пространство, обычно остающееся пустым.

Вертикальная сушилка. Фото — ШИ

Почему это удобнее обычной сушилки

  • Экономия места: Вместо того чтобы загромождать рабочую поверхность столешницы, посуда размещается вертикально над раковиной. Это освобождает место для приготовления пищи.
  • Прямая струя воды: Вода из вымытых тарелок и чашек стекает непосредственно в мойку, а не накапливается в поддоне. Это предотвращает появление неприятного запаха, плесени и известкового налета.
  • Все в одном: Новые модели, которые активно продаются на таких платформах как Amazon, оснащены специальными держателями для ножей, разделочных досок, губок, моющих средств и даже крючками для кухонных принадлежностей.
  • Гигиеничность и порядок: Многие системы имеют защитные крышки или бортики, защищающие посуду от пыли, пока она сохнет на воздухе.

Материалы и долговечность

В отличие от дешевых пластиковых аналогов, современные вертикальные сушилки изготавливаются из прочного металла с антикоррозионным покрытием. Они способны выдерживать значительный вес тяжелой посуды, оставаясь стойкой.

