Больше никаких луж на столешнице: этот копеечный гаджет навсегда сменит вашу кухню (фото)
Есть четыре причины, почему это выгодно
Классические сушилки для посуды, занимающие половину столешницы, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит инновационное решение, которое уже стало настоящим трендом в испанских домах благодаря своей функциональности и способности экономить пространство.
"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, чем сейчас можно заменить сушилку. Новая тенденция в дизайне и организации быта предлагает альтернативу, идеально подходящую для современных, часто небольших по площади кухонь.
Что это за заменитель
Речь идет о вертикальной многофункциональной сушилке, которая устанавливается непосредственно над мойкой. Это решение позволяет максимально эффективно использовать пространство, обычно остающееся пустым.
Почему это удобнее обычной сушилки
- Экономия места: Вместо того чтобы загромождать рабочую поверхность столешницы, посуда размещается вертикально над раковиной. Это освобождает место для приготовления пищи.
- Прямая струя воды: Вода из вымытых тарелок и чашек стекает непосредственно в мойку, а не накапливается в поддоне. Это предотвращает появление неприятного запаха, плесени и известкового налета.
- Все в одном: Новые модели, которые активно продаются на таких платформах как Amazon, оснащены специальными держателями для ножей, разделочных досок, губок, моющих средств и даже крючками для кухонных принадлежностей.
- Гигиеничность и порядок: Многие системы имеют защитные крышки или бортики, защищающие посуду от пыли, пока она сохнет на воздухе.
Материалы и долговечность
В отличие от дешевых пластиковых аналогов, современные вертикальные сушилки изготавливаются из прочного металла с антикоррозионным покрытием. Они способны выдерживать значительный вес тяжелой посуды, оставаясь стойкой.
