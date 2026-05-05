Больше никаких луж на столешнице: этот копеечный гаджет навсегда сменит вашу кухню (фото)

Есть четыре причины, почему это выгодно

Классические сушилки для посуды, занимающие половину столешницы, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит инновационное решение, которое уже стало настоящим трендом в испанских домах благодаря своей функциональности и способности экономить пространство.

"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, чем сейчас можно заменить сушилку. Новая тенденция в дизайне и организации быта предлагает альтернативу, идеально подходящую для современных, часто небольших по площади кухонь.

Что это за заменитель

Речь идет о вертикальной многофункциональной сушилке, которая устанавливается непосредственно над мойкой. Это решение позволяет максимально эффективно использовать пространство, обычно остающееся пустым.

Вертикальная сушилка. Фото — ШИ

Почему это удобнее обычной сушилки

Экономия места: Вместо того чтобы загромождать рабочую поверхность столешницы, посуда размещается вертикально над раковиной. Это освобождает место для приготовления пищи.

Вместо того чтобы загромождать рабочую поверхность столешницы, посуда размещается вертикально над раковиной. Это освобождает место для приготовления пищи. Прямая струя воды: Вода из вымытых тарелок и чашек стекает непосредственно в мойку, а не накапливается в поддоне. Это предотвращает появление неприятного запаха, плесени и известкового налета.

Вода из вымытых тарелок и чашек стекает непосредственно в мойку, а не накапливается в поддоне. Это предотвращает появление неприятного запаха, плесени и известкового налета. Все в одном: Новые модели, которые активно продаются на таких платформах как Amazon, оснащены специальными держателями для ножей, разделочных досок, губок, моющих средств и даже крючками для кухонных принадлежностей.

Новые модели, которые активно продаются на таких платформах как Amazon, оснащены специальными держателями для ножей, разделочных досок, губок, моющих средств и даже крючками для кухонных принадлежностей. Гигиеничность и порядок: Многие системы имеют защитные крышки или бортики, защищающие посуду от пыли, пока она сохнет на воздухе.

Материалы и долговечность

В отличие от дешевых пластиковых аналогов, современные вертикальные сушилки изготавливаются из прочного металла с антикоррозионным покрытием. Они способны выдерживать значительный вес тяжелой посуды, оставаясь стойкой.

Ранее "Телеграф" писал, какие диваны будут трендом 2026 года.