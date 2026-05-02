Проверяем на свежесть яйца из "АТБ": на что обратить внимание в магазине и дома

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Названы способ определить пригодность продукта перед покупкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рассказываем, как выбрать качественный продукт и избежать рисков

Многие отдают предпочтение покупке яиц в супермаркетах "АТБ" по скидкам и разным акциям. Однако подходить к приобретению этого товара нужно с особой внимательностью.

Есть несколько мини-тестов, которые можно провести прямо в супермаркете, чтобы не приобрести испорченный товар, или же можно проверить яйца в домашних условиях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, на что обязательно стоит обращать внимание в супермаркетах и как проверить яйца дома. Отметим, что в ассортименте магазина обычно представлены бренды "Квочка", "Своя линия", "Ясенсвит".

Как проверить яйца в магазине

Первым делом всегда нужнообращать внимание на дату сортировки и срок годности, которые указаны на упаковке. Чем ближе дата к текущему дню, тем лучше.

Маркировка:

  • Д (Диетические): Срок реализации — до 7 дней. Это самые свежие яйца.
  • С (Столовые): Срок реализации — до 25 дней

Далее смотрим на целостность лотка. Можно открыть упаковку и проверить каждое яцо на целостность, поскольку в супермаркетах часто встречаются разбитые яйца.

В магазине нужно проверить яичную скорлупу. Фото: Снегерировано ИИ / "Телеграф"

Кроме того, прямо в магазине можно встряхнуть яйцо и если будет отчетливо слышно болтание, значит внутри яйца уже произошли изменения и употреблять в пищу его не стоит.

Яйцо нужно взболтать. Снегерировано ИИ / "Телеграф"

Как проверить яйца в дома

Провести небольшую проверку на свежесть можно и в домашних условиях. Самый простой способ — с водой. Необходимо взять стакан или неглубокую миску с холодной водой и аккуратно опустить туда яйцо. Далее смотрим:

  • Если яйцо лежит на дне боком, то оно свежее
  • Если стоит на дне вертикально — не первой свежести (около 2-3 недель), но пригодно для еды
  • Если всплыло — значит яйцо уже испорченное
Тест на свежесть яйца с помощью воды. Снегерировано ИИ / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранее украинка купила плавленый сырок в "АТБ" и получила в "подарок" мертвого паука внутри.

