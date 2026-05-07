Такое встречается редко: уникальное имя украинки в сочетании с фамилией приобретает особый смысл

Отец опубликовал фото свидетельства о рождении ребенка с необычным именем

После сообщения украинки в Threads о своем редком имени Аполлинария в соцсети появился новый тренд. Пользователи начали делиться фотографиями документов и рассказывать о необычных именах, которые им дали родители.

Особое внимание привлекло сообщение мужчины, который показал актовую запись о рождении своей дочери. Девочку назвали Мечта, а ее фамилия — Антонова.

Такое сочетание сразу вызвало волну восторга среди пользователей, ведь оно символически напоминает о легендарном украинском самолете Ан-225 "Мрія", созданном киевским КБ имени Антонова еще во времена СССР. После распада Советского Союза крупнейший транспортный самолет в мире стал собственностью Украины и одним из символов украинской авиации.

В комментариях пользователи назвали имя девочки "гениальным совпадением" и "очень крутым сочетанием". Многие писали, что имя "Мрія" само по себе звучит красиво, а вместе с фамилией Антонова придает еще больше уникальности.

В комментариях пользователи восхищаются необычным именем девочки

