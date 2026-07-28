Не каждый укус смертелен: эксперт объяснил, кого "не берет" яд змеи

Почему некоторые люди уверены, что змеиный яд на них не действует

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Змея, даже когда кусает человека, не всегда использует яд. Существует такое явление, как "сухой укус".

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, змея может укусить не впрыскивая яд. Именно после таких укусов некоторые люди делают вывод, что их якобы не "берет" змеиный яд.

"Не их гадюка "не берет", просто гадюка решила не использовать на первый раз такой ценный ресурс, как яд. Потому что на выработку этого яда уходит колоссальное количество энергии и от наличия этого яда зависит успех охоты. И если на каждый раздражающий фактор этот яд использовать — ну это можно с голоду сдохнуть", — пояснил специалист.

Именно поэтому гадюка не спешит тратить яд, выработка которого требует столько энергии. По словам Марущака, укус для ядовитых змей, обычно, это уже "крайняя линия обороны".

Ядовитые змеи Украины. Инфографика создана ИИ

Напомним, герпетолог также рассказал, на какую высоту и с какого расстояния способна атаковать змея. Пресмыкающееся относительно короткое (обычно до 60 см) и массивное, поэтому физически не может подняться высоко или резко "прыгнуть".