Серая плесень не пощадит ничего: как спасти сад, пока не поздно

Гниют ягоды и сохнут цветы? Проверьте ваши растения на этот опасный грибок

Вы когда-нибудь видели на своих прекрасных растениях что-то пушистое и серое? Возможно, это серая плесень (Botrytis cinerea) — распространенный, и крайне неприятный грибок, который может поразить ваш сад в самый неожиданный момент. Он поражает многие части растения: листья, цветы, стебли и плоды. К счастью, с помощью нескольких простых шагов вы можете выявить, предотвратить и вылечить этот грибок, прежде чем он распространится.

Что такое серая плесень?

Серая плесень — это неприятное грибковое заболевание, вызываемое грибком Botrytis cinerea . Этот патоген не привередлив в выборе хозяина — он может поражать многие садовые растения, от цветов до овощей. Появившись на растениях, серая плесень быстро распространяется, переносимая ветром, брызгами воды, садовыми инструментами и даже вашими руками.

От серой гнили могут пострадать листья (коричневые пятна с серым пушком плесени), цветы (увядание, побурение, засыхание), стебли (гниение, особенно в пазухах с пасынками и листьями), плоды (пятна гнили, которые потом покрываются серой плесенью). Особенно ярко серая гниль может себя показать на клубнике, винограде, помидорах и прочих культурных растениях.

Как выглядит серая плесень в саду.

Причина появления серой гнили:

Это заболевание развивается, когда растения и окружающая среда создают идеальные условия для заражения. Этот патоген процветает в прохладных, влажных и застойных условиях, особенно когда растения испытывают стресс или повреждены. Слишком сыро и холодно, отсутствие проветривания — главные причины.

При появлении серой плесени необходимы быстрые действия:

Обрезка пораженных участков: удалите зараженные листья, стебли или цветы чистыми инструментами. Используйте фунгициды. Вам помогут Свитч, Тельдор, Хорус, Фундазол и др. Главное — следуйте инструкции и узнайте срок ожидания препарата, чтобы не навредить себе, употребляя обработанные плоды в пищу. Улучшите циркуляцию воздуха и снизьте влажность: проредите загущенные растения и удалите лишнюю листву; избегайте полива сверху. Чередуйте культуры: избегайте посадки восприимчивых растений на одном и том же месте из года в год. Регулярный осмотр: ежедневно осматривайте растения во влажных условиях и проводите обработку на ранней стадии.

Что такое серая плесень или гниль, как выглядит и как вылечить.

