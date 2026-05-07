Волохатий велетень у вашому саду: в Україні помітили одного з найбільших павуків (фото)
Восьмилапий вражає розмірами
Українка показала фото великого павука, який, за попередніми ознаками, може бути одним із найбільших видів тарантулів, що зустрічаються в нашій країні.
За ознаками на зображенні йдеться про південноруського тарантула (Lycosa singoriensis), якого також називають мізгір. "Телеграф" розповідає деталі про цього велетня.
Що це за павук
Це один із найбільших павуків, що зустрічаються в Україні. Самки можуть сягати до 35 мм у довжину, а розмах лап перевищує 7 см. Тіло вкрите густими волосками, зазвичай буро-рудого кольору зверху та темнішого знизу.
Коментарі фахівців
Зоолог Євген Буяновер зазначає, що тарантули, які мешкають в Україні, є отруйними, однак їхній укус не становить смертельної загрози для людини. За його словами, дія отрути зазвичай порівнюється з укусом оси або бджоли, хоча в окремих випадках можливі ускладнення через алергічну реакцію.
Південноруський тарантул поширений практично по всій території України і не є мігруючим видом — він залишається жити в місці свого народження. Як пояснив ентомолог Констянтин Євтушенко, цих павуків можна зустріти навіть у північних областях, зокрема в Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській.
