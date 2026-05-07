Волохатий велетень у вашому саду: в Україні помітили одного з найбільших павуків (фото)

Восьмилапий вражає розмірами

Українка показала фото великого павука, який, за попередніми ознаками, може бути одним із найбільших видів тарантулів, що зустрічаються в нашій країні.

За ознаками на зображенні йдеться про південноруського тарантула (Lycosa singoriensis), якого також називають мізгір. "Телеграф" розповідає деталі про цього велетня.

Який вигляд має тарантул. Фото: "Телеграф"

Що це за павук

Це один із найбільших павуків, що зустрічаються в Україні. Самки можуть сягати до 35 мм у довжину, а розмах лап перевищує 7 см. Тіло вкрите густими волосками, зазвичай буро-рудого кольору зверху та темнішого знизу.

Коментарі фахівців

Зоолог Євген Буяновер зазначає, що тарантули, які мешкають в Україні, є отруйними, однак їхній укус не становить смертельної загрози для людини. За його словами, дія отрути зазвичай порівнюється з укусом оси або бджоли, хоча в окремих випадках можливі ускладнення через алергічну реакцію.

Південноруський тарантул поширений практично по всій території України і не є мігруючим видом — він залишається жити в місці свого народження. Як пояснив ентомолог Констянтин Євтушенко, цих павуків можна зустріти навіть у північних областях, зокрема в Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській.

