Первая находка на всю Украину: в Киевской области увидели редкого паука (видео)

Уникальное многоногое существо зафиксировали на севере Украины во время исследовательских работ

В Киевской области ученые во время полевых исследований обнаружили редкого паука, который ранее находили только дважды в мире. Это первая такая находка для Украины, и она сразу заинтересовала специалистов.

Ранее уникального паука Parasyrisca arabonica находили только в двух местах — в Венгрии и на Южном Урале. Теперь к этому списку добавился и украинский Ржищев. Об открытии сообщила доцент Харьковского национального университета, арахнолог Нина Полчанинова. Информацию передала Экологическая исследовательская станция "Глубокие Балики" на своей странице в Facebook.

Паука заметили во время научной работы: исследовательская группа устанавливала специальные ловушки, чтобы поймать новых паукообразных представителей и наблюдать за их поведением. Именно в одной из ловушек и обнаружили редкий вид.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинец нашел паука, похожего на ядовитую черную вдову. Он увидел животное в своем погребе и сразу устроил ему "фотосессию". Мы объяснили, что это за паук и опасен ли он для человека.