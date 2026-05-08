Ніколи не кажіть це слово в магазині: як воно псує спілкування в супермаркетах

Понад 70% касових діалогів у великих мережах ритейлу сьогодні починаються або перериваються словом-паразитом "дивіться". Це вже не просто уточнення, а справжній мовний вірус.

"Телеграф" розповість про це детальніше. Замість "ваша решта", "пакет потрібен?" чи "акція діє від двох одиниць", ми дедалі частіше чуємо: "Дивіться, у вас тут не вистачає…" або "Дивіться, термінал не бачить картку".

Цей феномен можна пояснити кількома факторами. Слово "дивіться" допомагає касиру перекласти увагу з конфліктної ситуації на об’єкт (чек, термінал, товар). Це такий собі психологічний щит. Поки вантажиться система або зависає термінал, мозок автоматично видає "безпечне" слово, щоб не мовчати. Використовуючи наказовий спосіб, працівник підсвідомо намагається керувати увагою покупця в черзі, що тисне.

Коли кожне речення починається з візуального заклику, воно втрачає сенс. Покупець часто вже "дивиться" на товар чи екран, і зайве спонукання створює ефект "білого шуму". Мова стає біднішою, а комунікація — механічною.

