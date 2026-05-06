Битва за завязь: резкая жара в мае может стать смертельным ударом для фруктовых деревьев

Растениям, деревьям и животным сложно выдерживать такие периоды

Резкие перепады температур от заморозков до жары за несколько дней, которые наблюдаются в Украине, создают серьезную нагрузку на природу и сельское хозяйство.

Такие "качели" погоды могут иметь последствия, которые не всегда заметны сразу, но влияют на экосистемы, урожай и даже пожарную обстановку. "Телеграф" рассказал о рисках резких температурных колебаний в Украине.

Удар по сельскому хозяйству

При таких колебаниях растения испытывают физиологический стресс: после периода холода их обмен веществ замедляется, а внезапная жара заставляет быстро терять влагу. Это может приводить к увяданию даже при достаточной влажности почвы из-за так называемой физиологической засухи.

Для плодовых деревьев и ягодных культур такие перепады особенно опасны. Резкие изменения температуры могут приводить к осыпанию цветов и завязи, а также влиять на качество пыльцы во время цветения. Кроме того, теплая погода способствует активизации вредителей, в частности тли и других насекомых, быстро атакующих ослабленные растения.

Повышение пожарной опасности

После заморозков растительные остатки на поверхности почвы остаются сухими и хрупкими. При высоких температурах и ветре это повышает риск возгораний. Особенно уязвимы участки с торфяными грунтами, где пересыхание верхнего слоя увеличивает вероятность пожаров.

Воздействие на дикую природу

Резкое потепление также оказывает влияние на природные экосистемы. Быстрое испарение воды из малых водоемов создает проблемы для земноводных и птиц в период размножения. В лесах молодые листья могут получать повреждения из-за сочетания низких ночных температур и дневной жары, что замедляет развитие деревьев в течение сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как после погодных "качелей" сохранить сад и урожай.