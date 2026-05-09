Гороскоп на 10 мая: Девы примут важное решение, а Козероги потратят кругленькую сумму

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не принимать решения на эмоциях

На четыре из наки Зодиака уже вот-вот свалятся большие деньги. А пока "Телеграф" публикует ваш ежедневный гороскоп на завтра, 10 мая, чтобы вы знали, чего ждать в это воскресенье.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля)

Завтра вам захочется скорых результатов, но день потребует терпения. Не спешите отвечать на сообщения или принимать решения под эмоциями, особенно в финансовых вопросах. Во второй половине дня возможна неожиданная встреча или новость от человека, с которым вы давно не общались.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая)

Для вас этот день будет более спокойным, чем предыдущие, но мелкие бытовые вопросы могут уделить много внимания. Не откладывайте дела, которые накапливались в последнее время – завтра будет шанс быстро со всем разобраться. В работе возможен неожиданный комплимент или похвала руководства.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня)

День хорошо подходит для переговоров, собеседований и важных разговоров. Есть шанс получить интересное предложение или новый контакт, который будет полезен в будущем. В то же время, не стоит рассказывать всем о своих планах — часть идей лучше оставить при себе.

♋ Рак (21 июня — 22 июля)

Завтра вас может задеть тема, которую вы давно старались не поднимать. Возможен важный разговор с близким человеком, после которого многое станет понятнее. На работе следует быть более внимательными к деталям — даже мелкая ошибка может создать лишние проблемы

♌ Лев (23 июля — 22 августа)

День принесет вам желание что-то изменить – от внешности до рабочих планов. Возможно ощущение, что вы "переросли" определенную ситуацию или людей рядом. Не принимайте резкие решения сразу, но прислушивайтесь к себе. В финансовых вопросах лучше не рисковать и не делать импульсивные покупки.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября)

10 мая может подтолкнуть вас к решению, которое вы долго откладывали. Это касается как личной жизни, так и работы. Вы вдруг поймете, что вы больше не хотите мириться с определенными вещами. День хорошо подойдет для смены обстановки, коротких поездок или встреч с друзьями.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября)

День подходит для планирования, работы с документами и серьезных покупок. В то же время, не пытайтесь контролировать все вокруг — люди могут воспринять это как давление. В отношениях следует быть теплее в словах. Иногда ваша сдержанность выглядит как безразличие.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На работе возможны неожиданные изменения или новости, которые поначалу покажутся неприятными, но впоследствии пойдут вам на пользу. В отношениях не провоцируйте конфликты из-за ревности или оскорблений. Завтра лучше выбирать покой, а не драму.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День будет активным и немного хаотичным, но именно в таком ритме вы будете чувствовать себя комфортно. Возможны незапланированные расходы или спонтанные покупки. В профессиональной сфере вам следует больше доверять своей интуиции – она подскажет правильное направление.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января)

Может быть, завтра придется быстро реагировать на ситуацию, которая выбьет вас из графика. В деньгах день неплохой, но большие расходы лучше отложить. В отношениях важно не молчать о том, что вас беспокоит. Люди не всегда догадываются о ваших переживаниях.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля)

День отлично подходит для знакомств и творческих идей. В то же время будьте внимательны к обещаниям: кто-то может сказать больше, чем реально способен сделать. Во второй половине дня возможна интересная новость, связанная с деньгами или документами. Вечер лучше провести без излишнего шума.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день покажет, кто действительно поддерживает вас, а кто появляется только тогда, когда ему что-нибудь нужно. В работе следует доверять фактам, а не настроению. В личной жизни возможен приятный момент или разговор, который вернет вам покой. Не перегружайте себя чужими проблемами.