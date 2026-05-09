Гороскоп на 10 травня: Діви приймуть важливе рішення, а Козороги витратять кругленьку суму

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не приймати ріення на емоціях

На чотири знаки Зодіаку вже ось-ось зваляться великі гроші. А поки "Телеграф" публікує ваш щоденний гороскоп на завтра, 10 травня, щоб ви знали, чого чекати цієї неділі.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра вам захочеться швидких результатів, але день вимагатиме терпіння. Не поспішайте відповідати на повідомлення чи приймати рішення під емоціями — особливо у фінансових питаннях. У другій половині дня можлива несподівана зустріч або новина від людини, з якою ви давно не спілкувалися.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня)

Для вас цей день буде спокійнішим, ніж попередні, але дрібні побутові питання можуть забрати багато уваги. Не відкладайте справи, які накопичувалися останнім часом — завтра буде шанс швидко з усім розібратися. У роботі можливий несподіваний комплімент або похвала від керівництва.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня)

День добре підійде для переговорів, співбесід та важливих розмов. Є шанс отримати цікаву пропозицію або новий контакт, який стане корисним у майбутньому. Водночас не варто розповідати всім про свої плани — частину ідей краще залишити при собі.

♋ Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра вас може зачепити тема, яку ви давно намагалися не піднімати. Ймовірна важлива розмова з близькою людиною, після якої багато що стане зрозумілішим. На роботі варто бути уважнішими до деталей — навіть дрібна помилка може створити зайві проблеми

♌ Лев (23 липня — 22 серпня)

День принесе вам бажання щось змінити — від зовнішності до робочих планів. Можливе відчуття, що ви "переросли" певну ситуацію або людей поруч. Не приймайте різких рішень одразу, але прислухайтеся до себе. У фінансових питаннях краще не ризикувати та не робити імпульсивних покупок.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня)

10 травня може підштовхнути вас до рішення, яке ви довго відкладали. Це стосується як особистого життя, так і роботи. Ви раптом зрозумієте, що більше не хочете миритися з певними речами. День добре підійде для зміни обстановки, коротких поїздок або зустрічей із друзями.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День підходить для планування, роботи з документами та серйозних покупок. Водночас не намагайтеся контролювати все навколо — люди можуть сприйняти це як тиск. У стосунках варто бути теплішими у словах. Іноді ваша стриманість виглядає як байдужість.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На роботі можливі несподівані зміни або новини, які спочатку здадуться неприємними, але згодом підуть вам на користь. У стосунках не провокуйте конфлікти через ревнощі чи образи. Завтра краще обирати спокій, а не драму.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День буде активним і трохи хаотичним, але саме в такому ритмі ви почуватиметеся комфортно. Можливі незаплановані витрати або спонтанні покупки. У професійній сфері вам варто більше довіряти своїй інтуїції — вона підкаже правильний напрямок.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Можливо, завтра доведеться швидко реагувати на ситуацію, яка виб’є вас із графіка. У фінансах день непоганий, але великі витрати краще відкласти. У стосунках важливо не мовчати про те, що вас турбує. Люди не завжди здогадуються про ваші переживання.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого)

День добре підходить для знайомств і творчих ідей. Водночас будьте уважні до обіцянок: хтось може сказати більше, ніж реально здатен зробити. У другій половині дня можлива цікава новина, пов’язана з грошима або документами. Вечір краще провести без зайвого шуму.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день покаже, хто справді підтримує вас, а хто з’являється лише тоді, коли йому щось потрібно. У роботі варто довіряти фактам, а не настрою. В особистому житті можливий приємний момент або розмова, яка поверне вам спокій. Не перевантажуйте себе чужими проблемами.