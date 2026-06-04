Украинцев этих профессий ищет ТЦК: кого хотят мобилизовать в первую очередь

Есть рекрутеры, которые набирают ограниченно пригодных людей

Украинцев определенных профессий могут мобилизовать в первую очередь, поскольку в них нуждается армия. При этом сейчас для любой гражданской специальности найдется занятие в армии.

Об этом в комментарии изданию Texty рассказал один из военнослужащих ТЦК. По его словам, сейчас в армии усиленно ищут тех, кто умеет держать в руках паяльник и может отличить транзистор от резистора.

"Очень нужны водители, инженеры, логисты. Даже если ты художник, рисуешь кистью, много возможностей: рисовать карты, разрабатывать маскировочные сетки под любую местность. Дизайнер одежды стал сапожником в бригаде, химики делают взрывчатку, любители компьютерных игр, которые толком никогда не работали, но отлично справляются с джойстиком, могут стать дронщиками", — говорится в материале.

Есть рекрутеры, которые набирают ограниченно подходящих людей в воинские части довольствия.

"В ТЦК также не хватает людей", — говорит военнослужащий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде объяснили, как может измениться мобилизация.