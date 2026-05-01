За пакеты в магазинах можно не платить? В сети раскрыли хитрый способ экономии

Упаковать данным методом можно многие мелкие продукты

Украинцы придумали лайфхак, чтобы не платить за пластиковые пакеты в супермаркетах. Способ помогает экономить, но при этом не лишать себя комфорта.

Об этом пишет "В Час Пик". Хитрость заключается в том, чтобы вместо пакетов, которые с 2021 года стали платными в супермаркетах, упаковывать мелкие товары в одноразовые перчатки (они во многих магазинах до сих пор остаются бесплатными).

Справка: в 2021 году в Украине вступил в силу закон об ограничении обращения пластиковых пакетов. С тех пор они стали платными.

На опубликованных в сети фото можно увидеть, что с помощью этого способа можно упаковать многие продукты бесплатно, например, помидоры, перец и т.д. Хотя такой способ вряд ли приветствуется экологами или самими сетями магазинов.

Лайфхак с перчатками в супермаркетах. Фото - соцсети

