Вместо барельефов – ценники. Где в Украине "АТБ" разместили во дворце (фото)

Супермаркет "АТБ" в здании бывшего дворца культуры работает в Кривом Роге. Дворец культуры функционировал в здании до 2000-х годов, после чего помещение было передано в управление Министерства образования и науки Украины и разместили в нем Межрегиональную академию управления персоналом.

Однако в 2021 году дворец был выставлен на торги, его хотели продать за 250 тысяч долларов. Покупателя не нашлось, но здание на 15 лет взяла в аренду сеть "АТБ".

Дворец "АТБ" в Кривом Роге. Фото: threads.com/@telepuzik

Как рассказала блогер Оля Вольц, в ходе "реставрации" под магазин, был разрушен весь бывший фасад дворца культуры. Еще на стадии проекта криворожцы возмущались, что не будет сохранен фасад архитектурного памятника, барельефы и внутренние помещения, пишет kryvyi-rih. Активисты даже предлагали бесплатно разработать проект, который бы сохранил фасад Дворца культуры, его лепнину, гипсовые декоры, колонны и многие другие элементы здания.

Так выглядело здание раньше. Фото: threads.com/@telepuzik

Бывшая внутренняя отделка дворца. Фото: kryvyi-rih.one

Однако это не помогло и были разрушены колонны, пилястры, внутренний дизайн. Единственное, что осталось – балкон на задней части здания.

Балкон смотрится неуместно. Фото: threads.com/@telepuzik

Теперь это типичное "АТБ", но в виде дворца. Здание обшито черно-белой плиткой. О его прошлом напоминает характерный фасад и колонны на входе.

