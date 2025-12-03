Выращиваем базилик в горшке: пошаговая инструкция, чтобы всегда иметь свежую зелень

Простой способ выращивания, который подойдет даже самым ленивым

Базилик легко вырастить дома, если сразу правильно подготовить все необходимое – от горшка до субстрата. Это растение быстро прорастает, хорошо чувствует себя на подоконнике и подходит даже тем, кто раньше не имел дела с домашними зелеными культурами. А раньше мы рассказывали, как вырастить укроп на подоконнике.

Как посадить базилик прямо дома и лакомиться этой зеленью целую зиму, поделилась пользовательница ТикТок с ником "Яркая клумба". Главное – хорошо подготовить почву.

Как посадить базилик дома

Шаг 1

Берем горшок, высотой не менее 15 см, с дренажными отверстиями. Это важно – корни базилика имеют пространство, а слив воды не мешает. На дно засыпаем 2–3 см керамзита (или другого дренажного материала), чтобы вода не застаивалась.

Шаг 2

Для субстрата берем некислый торф. На каждый литр торфа добавляем: 20% биогумуса, 10% кокосового субстрата и 20% разрыхлителей. Засыпаем в горшок, но не досыпаем до края 3-4 см – это оставляет пространство для полива. Затем разравниваем субстрат и поливаем его.

Шаг 3

После полива с помощью сита насыпаем сверху слой стерильного песка — тоненького и равномерного. На этот песок выкладываем семена базилика, отступая друг от друга на 2-3 см — так они будут простор для роста.

Базилик

Шаг 4

После разложения семян слегка присыпаем их тонким слоем сухой почвы мелкой фракции, увлажняем из пульверизатора (не заливая) и накрываем горшок пищевой пленкой. Это создает мини-парничок, поддерживая влагу и тепло. Когда появятся первые всходы — снимаем пленку и ставим горшок в светлое место.

Уход после посева

Базилик любит свет, поэтому горшок должен стоять на подоконнике или под лампой, если природного света не хватает. Поливать лучше регулярно, но не слишком много — почва должна быть слегка влажной, не болотистой. При необходимости можно подкормить растение комплексным удобрением для зелени или трав.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить зеленый лук на подоконнике. Сделать это гораздо легче, чем может показаться.