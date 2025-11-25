Будете есть зеленый лук через две недели: как его вырастить дома на подоконнике (видео)
Идеальный вариант, когда хочется свежей зелени без походов в магазин
Вырастить сочный зеленый лук на подоконнике реально даже без особых навыков – понадобится всего несколько луковиц, немного земли и правильная последовательность действий. Лучше всего не просто втыкать луковицу в почву сразу, а подготовить ее, чтобы растение дало максимум урожая и не загнило преждевременно.
Простым способом поделилась пользовательница ТикТок. Зеленый лук, выращенный на подоконнике, — это дешево, быстро, экологично и максимально "по-домашнему".
Как вырастить зеленый лук на подоконнике
Шаг 1. Подготовка лука
Сначала берем обычный "старый" лук и оставляем его в сутки при комнатной температуре. Это позволяет ему "проснуться" после хранения и лучше пойти в рост. После этого в сутки заливаем лук водой и оставляем в миске или банке. Это стимулирует корешки и снижает риск пересыхания на старте.
Шаг 2. Готовим почву
Берем емкость для посадки – контейнер, миску или пластиковый лоток. На дно насыпаем примерно 1,5 см почвы. Можно брать универсальный субстрат для овощей или обычную садовую землю, предварительно прокаленную или обработанную для обеззараживания.
Шаг 3. Садим
У каждой луковицы срезаем верхушку – так зеленый росток прорастет быстрее. Выкладываем лук на землю, втыкая нижнюю часть (корешки) в грунт. Сильно углублять не надо – верхняя часть луковицы должна оставаться наружу.
Шаг 4. Правильный полив
Поливаем растения слабым раствором марганцовки – это обеззаразит почву и защитит от гнили. После полива ставим контейнер на светлый подоконник.
Обычно через 1,5–2 недели можно срезать первый урожай. Далее зелень продолжает расти, пока луковица имеет силы и питательные вещества.
