Будете есть зеленый лук через две недели: как его вырастить дома на подоконнике (видео)

Идеальный вариант, когда хочется свежей зелени без походов в магазин

Вырастить сочный зеленый лук на подоконнике реально даже без особых навыков – понадобится всего несколько луковиц, немного земли и правильная последовательность действий. Лучше всего не просто втыкать луковицу в почву сразу, а подготовить ее, чтобы растение дало максимум урожая и не загнило преждевременно.

Простым способом поделилась пользовательница ТикТок. Зеленый лук, выращенный на подоконнике, — это дешево, быстро, экологично и максимально "по-домашнему".

Как вырастить зеленый лук на подоконнике

Шаг 1. Подготовка лука

Сначала берем обычный "старый" лук и оставляем его в сутки при комнатной температуре. Это позволяет ему "проснуться" после хранения и лучше пойти в рост. После этого в сутки заливаем лук водой и оставляем в миске или банке. Это стимулирует корешки и снижает риск пересыхания на старте.

Шаг 2. Готовим почву

Берем емкость для посадки – контейнер, миску или пластиковый лоток. На дно насыпаем примерно 1,5 см почвы. Можно брать универсальный субстрат для овощей или обычную садовую землю, предварительно прокаленную или обработанную для обеззараживания.

Шаг 3. Садим

У каждой луковицы срезаем верхушку – так зеленый росток прорастет быстрее. Выкладываем лук на землю, втыкая нижнюю часть (корешки) в грунт. Сильно углублять не надо – верхняя часть луковицы должна оставаться наружу.

Шаг 4. Правильный полив

Поливаем растения слабым раствором марганцовки – это обеззаразит почву и защитит от гнили. После полива ставим контейнер на светлый подоконник.

Обычно через 1,5–2 недели можно срезать первый урожай. Далее зелень продолжает расти, пока луковица имеет силы и питательные вещества.

