Жара отступает? Стало известно, когда в Харькове может ухудшиться погода

Температура воздуха может существенно упасть

В Харькове после периода аномального майского тепла возможно похолодание. Город будет вероятнее заливать осадками.

Об этом свидетельствуют данные прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" подробнее расскажет о погоде в Харькове.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Уже во второй декаде мая, как пишет прогностическая модель, жителям города придется забыть о легкой одежде. После того, как в первые дни месяца столбики термометров будут подниматься до +22…+25°C, погода готовит неприятный сюрприз.

Погода в Харькове. Прогноз и фото – ИИ.

Когда в Харькове ждать непогоду

Первая волна осадков накроет город уже 11-12 мая. Ожидаются умеренные дожди, которые местами будут сопровождаться местными грозами. Однако самой сложной синоптическая ситуация будет в середине месяца.

Из-за прохождения активного холодного фронта с северо-запада период с 14 по 15 мая станет пиком непогоды. В эти дни прогнозируются наиболее интенсивные ливни, которые синоптики называют "холодным душем" для региона. Еще одна волна осадков возможна ближе к 18-19 мая.

Температурные качели

Похолодание будет ощутимым и резким. Если в начале второй декады температура будет еще держаться на уровне +15…+18°C, то уже в середине недели произойдет стремительное падение.

Самыми холодными днями станут 14–17 мая, когда дневная температура воздуха не превысит +14…+16°C, а в ночное время столбики термометров опустятся до +8…+11°C, что придаст дискомфорт из-за высокой влажности.

Прогноз Укргидрометцентра для Харькова

В то же время специалисты Укргидрометцентра дают кардинально другой прогноз, уверяя, что погода в Харькове будет максимально приближена к летней. Вместо обвала холода синоптики ожидают стабильное солнечное небо и отсутствие существенных осадков в ближайшие дни. Дневные показатели термометров будут уверенно держаться в пределах +24…+26°C.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Днепре может резко ухудшиться погода.