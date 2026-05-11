Не только получил российский паспорт, но и сменил профессию: чем Андрей Доманский занимается в РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети появилась свежая информация о бывшем украинском телеведущем
Андрей Доманский — известный телеведущий, который много лет работал на телеканале "Интер" и проявлял антиукраинские взгляды. Как выяснилось, теперь он — официально гражданин России и полностью сменил вид деятельности, больше не работая на телевидении.
Об этом сообщил в своем Facebook журналист "Радио Свобода" и проекта "Схемы" Георгий Шабаев. По его данным, Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге. Спустя несколько месяцев он устроился работать программистом в одно из подразделений российского Совкомбанка.
Также журналист сообщил, что в России бывший украинский телеведущий не бедствует. Об этом свидетельствует его семейный отдых в ОАЭ, который обошелся ему в 5 тысяч долларов (почти полмиллиона российских рублей).
Андрей Доманский, без преувеличения, один из самых известных украинских телеведущих. Но отказался ли он от украинского гражданства после переезда в РФ? Или в Европу не так удобно будет путешествовать?
Отметим, что больше всего в Украине Доманский оскандалился в эфире телеканала "Интер", в котором выступал против декоммунизации в Украине.
Кроме того, Доманский — бывший муж телеведущей Лидии Таран, которая вместе с дочерью от него выехала во Францию во время войны в Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после киевского базара Ющенко заметили в интересном месте. Как он сейчас выглядит.